Une station de gaz explose en Roumanie, un mort et 57 blessés

via REUTERS

Deux explosions dans une station de gaz liquéfié ont fait un mort et 57 blessés en Roumanie samedi à côté de Bucarest, ont annoncé les autorités roumaines. Trente-neuf pompiers qui intervenaient sur le site de cette station de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à Crevedia, au nord de la capitale, après la première explosion, ont été blessés lorsque la seconde explosion a eu lieu. Parmi eux se trouvent deux agents de police et deux gendarmes, a détaillé Raed Arafat, chef du département de secours, qui précise que certains de ces blessés souffrent de brûlures graves.

«Nous avons transféré deux pompiers et deux civils à l’étranger (pour être soignés) et d’autres suivront», a annoncé M. Arafat dans un communiqué. Ces blessés ont été emmenés en Italie et en Belgique, selon le ministère roumain de la Défense.