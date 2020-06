Etats-Unis

Roundup: Bayer va payer 10 milliards aux plaignants

Le groupe allemand a annoncé mercredi avoir trouvé un accord qui mettra un terme à trois-quarts des litiges ouverts à propos de son désherbant.

Or, si l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a classé le glyphosate, un composant du Roundup, comme «probablement cancérigène», le juge William Shubb a fait valoir que «plusieurs autres organisations», y compris l’Agence américaine de protection de l'environnement et d'autres agences de l'OMS, «ont conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves, ou pas de preuves du tout, montrant que le glyphosate cause le cancer». Il a donc considéré que l'avertissement californien selon lequel le glyphosate cause le cancer était «trompeur».