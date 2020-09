Valais : Roundup: le président de Leytron est débouté

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation du président de Leytron (VS) à 40 jours-amendes à 80 francs avec sursis et au paiement d’une indemnité de 11’000 francs à un des employés pour ses frais de justice.

Des employés des travaux publics de Leytron (VS) utilisaient du Roundup.

Le Tribunal fédéral rejette le recours déposé par le président de la commune de Leytron (VS) contre sa condamnation pour diffamation et violation du secret de fonction. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre de l’utilisation de Roundup par des employés des travaux publics de la commune.

L’information a été révélée jeudi par «Le Nouvelliste». Le quotidien se fonde sur un arrêt rendu par la Cour de droit pénal la semaine passée. La condamnation du président de Leytron à 40 jours-amendes à 80 francs avec sursis et au paiement d’une indemnité de 11’000 francs à un des employés pour ses frais de justice est confirmée.

En 2015, la commune avait licencié un employé accusé d’avoir épandu des doses massives de Roundup, un herbicide contenant du glyphosate. A la suite de rumeurs circulant au sein de la population, le président avait fait paraître un article dans le tout-ménage «Info-Leytron». Divers reproches étaient formulés à l’endroit de trois employés. Le papier précisait que l’un d’entre eux était licencié et libéré immédiatement de ses obligations.

Les juges de Mon Repos ont rejeté le recours du président contre sa condamnation pour diffamation et violation du secret de fonction. Ils ont estimé que le recourant n’avait pas démontré en quoi le Tribunal cantonal valaisan avait fait preuve d’arbitraire, ou violé le droit fédéral, en retenant ces deux griefs.

Cet arrêt est le troisième rendu par le Tribunal fédéral dans l’affaire du Roundup à Leytron. En juin 2019, la haute cour avait confirmé une décision de la justice cantonale ordonnant à la commune d’indemniser son employé. Un an et demi plus tôt, Mon Repos avait déjà rejeté un recours de Leytron contre un premier jugement déclarant injustifié le licenciement. (arrêt 6B_447/2020 du 8 septembre 2020)