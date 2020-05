Canton d'Uri

Route fermée après un nouvel éboulement

Un éboulement qui n'a pas fait de blessé a causé la fermeture de la route entre Flüelen (UR) et Sisikon (UR).

Un nouvel éboulement a entraîné la fermeture de la route nationale de l'Axen près de Sisikon (UR). Il n'a pas fait de blessé. La route qui relie l'A4 et l'A2 sur l'axe du Gothard a souvent été interrompue l'an dernier par ce type d'incidents.

Le système d'alarme, installé l'automne dernier suite à une série d'éboulements, s'est déclenché instantanément, permettant une fermeture rapide de la route nationale qui longe le lac des Quatre-Cantons entre Brunnen (SZ) et Flüelen (UR).

L'infrastructure routière n'a pas souffert de l'éboulement. La coulée de gravats a en revanche endommagé une digue d'évitement, des filets de protection et des senseurs du système d'alerte. Les senseurs ont été réparés mercredi matin. La digue et les filets seront remis en état ce prochaines semaines.

Depuis mardi soir, le trafic nord-sud est détourné par Lucerne et l'A2. Sur le plan régional, il est possible de circuler jusqu'à Sisikon (UR) en provenance du nord et jusqu'au lieu-dit Tellsplatte (UR) en circulant depuis le sud. (nxp/ats)