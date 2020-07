Valais

Route fermée dans le val d’Anniviers jeudi et vendredi

La route cantonale dans le val d’Anniviers sera fermée deux jours en fin de semaine suite à un éboulement à la hauteur de Fang.

Les automobilistes voulant se rendre à Grimentz ou à Zinal devront emprunter la route de Vercorin jeudi et vendredi.

En raison d’un éboulement, les filets qui retiennent les roches sont pleins à la hauteur de Fang sur la route cantonale dans le val d’Anniviers (VS). Pour permettre leur déblaiement, la voie sera fermée jeudi et vendredi. Les automobilistes devront passer par Vercorin.

L’information diffusée lundi via SMS par la commune aux habitants et résidents secondaires de la région est confirmée par le service cantonal de la mobilité. «Il s’agit d’une mesure d’urgence prise à la suite d’un éboulement qui s’est produit mercredi 15 juillet. Après état des lieux, il a été décidé de fermer la route et de procéder aux travaux».