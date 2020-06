Canton d’URI

Route nationale de l’Axen: l’instabilité rocheuse persiste

Suite à plusieurs éboulements sur ce tronçon qui relie l’A4 à l’A2 , plus aucun véhicule ne circule depuis mardi soir entre Sisikon (UR) et Flüelen (UR).

Les éboulements se succèdent sur la route nationale de l’Axen, qui relie l’A4 à l’A2 dans les cantons de Schwyz et d’Uri. Plus aucun véhicule ne circule depuis mardi soir entre Sisikon (UR) et Flüelen (UR). Le tronçon avait déjà été fermé entre lundi soir et mardi après-midi ainsi qu’à plusieurs reprises depuis l’été dernier en raison d’incidents de ce type.