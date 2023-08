Les Français âgés de 17 ans pourront conduire en Suisse

«Je vous confirme qu’à partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans», annonçait en juin la Première ministre française Elizabeth Borne . Sa déclaration avait fait réagir, quand bien même la pratique est déjà répandue dans d’autres pays européens, comme l’Irlande, l’Islande, le Royaume-Uni et la Slovaquie.

En Suisse, la question de l’autorisation de conduire et celle de l’âge minimum pour prétendre au permis sont distinctes. Cela dit, l’âge pour la conduite non accompagnée est fixée à 18 ans: «Il faut comprendre qu’un conducteur français de 17 ans, qu’il soit élève conducteur ou qu’il soit titulaire du permis définitif, devra être accompagné pour circuler en Suisse», précise Lorenzo Quolantoni, responsable communication pour l’Office fédéral des routes (OFROU).

Principe de résidence

Si l’opportunité d’obtenir son permis de conduire un an plus tôt peut faire rêver les futurs conducteurs suisses, ceux-ci ne pourront pas bénéficier du système français: «Il n’y a aucun risque que des personnes aillent en France pour obtenir leur permis de conduire car c’est le principe de résidence qui s’applique, précise Lorenzo Quolantoni. Quelqu’un qui habite en Suisse, et qui y a donc son adresse principale, n’a pas le droit de passer son permis de conduire dans un pays étranger.» De plus, la nouvelle réglementation suisse entrée en vigueur en janvier 2021 permet aux jeunes d’obtenir leur permis d’élève conducteur dès 17 ans.