Genève : Routes et bus sont pleins comme avant la pandémie

Trafic individuel, transports publics: au bout du lac, les habitudes de mobilité ressemblent à nouveau à celles de 2019.

Le Covid reflue, la circulation afflue. Selon l’Etat, le trafic a retrouvé son niveau de 2019, avec des variations locales (-8% et -1% sur l’avenue Casaï et la route de Vernier; +3% et +15% sur les routes de Chancy et de Lausanne). La «Tribune de Genève» rapporte aussi que l’analyse des vitesses permet de déceler le retour des bouchons.