Journée de colère en France: Routes et campus bloqués, stations-services à sec et transports perturbés

Routes bloquées, transports perturbés, hall d’aéroport et campus occupés, stations-services à sec… La colère contre la réforme des retraites et le recours par le gouvernement au 49.3 n’a pas faibli lundi en France, alors que les deux motions de censure ont été rejetées dans la soirée par l’Assemblée nationale, provoquant de nouvelles tensions.

Routes bloquées

Des manifestations sur des échangeurs routiers ou sur les rocades de plusieurs villes ont entraîné des ralentissements ou des blocages de la circulation. À Rennes, des feux de palettes ont été allumés sur la rocade sud, perturbant fortement le trafic jusqu’en fin de matinée avec des kilomètres de voitures et de camions à l’arrêt total dans les deux sens. Au sud de la ville, les accès au dépôt pétrolier de Vern-sur-Seich sont bloqués.

Près de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), une centaine de manifestants bloquent les trois accès au parc d’activités de l’Inquétrie. Des palettes ont été enflammées et aucun camion ne peut entrer ou sortir de cette zone qui comprend notamment un dépôt de bus scolaires et un parc de stockage de camions de ramassage des ordures. À Bordeaux, une opération escargot a été mise en place au centre-ville par la CGT-Energies.

Transports publics perturbés

Les aéroports de Tarbes-Lourdes et de Pau-Pyrénées ont été occupés par des manifestants, qui ont notamment effectué des coupures de courant. La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé dès vendredi aux compagnies aériennes d’annuler 30% de leurs vols lundi à Paris-Orly et 20% à Marseille-Provence, en raison du mouvement de grève des contrôleurs aériens.

Côté SNCF, où la grève reconductible entre dans sa troisième semaine, circuleront mardi quatre TGV sur cinq, six Intercités sur dix et deux TER sur trois. Aucun train de nuit ne roulera.

Toujours des déchets non ramassés

Carburants, énergie

La grève se durcit dans les raffineries et de nombreuses stations françaises sont à sec pour la première fois depuis le début du conflit. «Il n’y a plus aucun produit qui sort à cette heure» de l’ensemble des raffineries de France, que ce soit des six raffineries conventionnelles ou de la bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), selon Eric Sellini, élu national de la CGT Chimie.