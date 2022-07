Cyclisme: routes fermées dimanche pour le Tour de France

Après un premier plat purement vaudois la veille, une deuxième assiette sera servie dimanche. Avec un départ donné à Aigle (VD), la neuvième étape du Tour de France sillonnera les cantons de Fribourg et du Valais, avant de rejoindre Châtel (F). Première étape dite «de montagne», elle permettra aux favoris de faire des différences. Un spectacle qui devrait attirer des dizaines, voire des centaines, de milliers de spectateurs aux bords des routes, ainsi que des millions de téléspectateurs autour du monde.

Fermeture à Aigle durant dix heures

Le parcours: Aigle, Vouvry (fermeture 8h47, caravane 10h47, peloton 12h47, ouverture au trafic 13h17), Noville, Villeneuve, Montreux (fermeture 9h07, caravane 11h07, 13h07, ouverture au trafic 13h37), Vevey, Rivaz, Puidoux, Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Chardonne (fermeture 9h50, caravane 11h50, peloton 13h50, ouverture au trafic 14h20), Jongny, Châtel-Saint-Denis (fermeture 10h02, caravane 12h02, peloton 14h02, ouverture au trafic 14h32), Semsales, Vaulruz, Vuadens, Bulle (fermeture 10h30, caravane 12h30, peloton 14h30, ouverture au trafic 15h), Intyamon, Rossinière, Château-D’Oex, Col des Mosses (fermeture 11h45, caravane13h45, peloton 15h45, ouverture au trafic 16h15), Les Diablerets, Col de la Croix (fermeture 12h23, caravane 14h23, peloton 16h23, ouverture au trafic 16h53), Ollon, Aigle, Vionnaz, Muraz, Monthey, Troistorrents, Morgins, Pas de Morgins (fermeture 13h50, caravane 15h50, peloton 17h50 et ouverture au trafic 21h), Châtel.

Tous les détails et horaires, ainsi que les restrictions de trafic et de stationnement sur aigle.ch/tourdefrance2022. Plus d’infos sur la hotline 021 315 30 30.