Elargissement de l'A1 vers Genève: le Parlement valide le milliard

Le Conseil fédéral demandait 4 milliards de francs pour le projet d’extension des routes nationales: le Parlement lui en accorde au final presque 1 milliard de plus. Ceci dans le but d’élargir l’autoroute sur l’axe Le Vengeron-Coppet-Nyon. Le National a en effet accepté tacitement jeudi cet amendement prévu par le Conseil des États.

Pour rappel, le Parlement a aussi accepté de mettre 4 milliards de francs pour élargir le tronçon de Wankdorf-Schönbühl (BE) de six à huit voies, et celui de Schönbühl-Kirchberg (BE) de quatre à six voies. Les tunnels du Rosenberg (SG), du Rhin (BS/BL) et de Fäsenstaub (SH) seront en outre dédoublés.