Routine: Cette pratique sexuelle booste la productivité.

Un café en se levant ou une séance de sport ne seraient pas les meilleures solutions pour bien démarrer la journée. D’après une étude britannique menée par la marque de sex-toys LELO et dévoilée en octobre, le secret d’une journée productive serait la masturbation.

Augmentation de la productivité

Les deux tiers des sondés, âgés entre 25 et 44 ans, ont remarqué qu’ils travaillaient davantage après une matinée débutée par une séance de masturbation. Pour 50% des femmes et 71% des hommes interrogés, leur productivité s’est améliorée grâce à l’orgasme. Environ 20% d’entre eux affirment même ressentir ces bénéfices jusqu’au lendemain et pour 4%, jusqu’à deux jours.