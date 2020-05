«Rouvrir mon resto, c’est un casse-tête heureux»

Pour accueillir plus de clients, alors que la place sera limitée à l’intérieur, les restaurants miseront sur leur terrasse. Lundi passé, la Ville de Lausanne a assoupli ses règles en la matière. Des espaces pourront être agrandis ou créés sur le domaine public; et même, dans certains cas, empiéter sur des places de parc. Au bout du lac, si le conseiller d’Etat chargé du développement économique, Pierre Maudet, se dit favorable à de telles dérogations, il rappelle qu’il s’agit d’une compétence communale. La Ville de Genève étudie une possible extension des terrasses, «mais aucune décision n’a été prise pour le moment», indique Cédric Waelti, porte-parole du Département de l’environnement urbain. À Carouge, où pullulent bars et restaurants, «les discussions sont en cours», informe le conseiller administratif Nicolas Walder. Ce dernier précise que la commune sarde offre déjà la gratuité de l’utilisation de son domaine public jusqu’à la fin de l’année.