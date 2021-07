Rallye : Rovanperä, 20 ans, devient le plus jeune vainqueur en WRC

Le Finlandais (Toyota) a remporté le Rallye d’Estonie, sa première victoire en Championnat du monde, qui fait de lui le plus jeune vainqueur de l’histoire à 20 ans, 9 mois et 17 jours.

Après avoir été, entre autres records, le plus jeune pilote à accéder au podium en Suède l’an dernier (troisième), Rovanperä supplante un autre Finlandais, maintenant son patron chez Toyota, Jari-Matti Latvala, qui avait 22 ans lors de sa victoire inaugurale en Suède en 2008. En tête depuis jeudi soir et la première des 24 spéciales, Rovanperä devance les Hyundai de l’Irlandais Craig Breen et du Belge Thierry Neuville, pointés à 59’’10 et 1’12’’10.