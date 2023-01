Rallye : Rovanperä remet son titre en jeu face à Ogier, roi du Monte-Carlo

Sur les routes du Sud de la France, la voie semble donc dégagée pour son compatriote Ogier, semi-retraité à 39 ans des rallyes et pigiste de luxe chez Toyota, qui tentera de signer sur ses terres une neuvième victoire synonyme de record de l’épreuve, lui et Loeb en comptant actuellement huit chacun.

Treize manches

Cette saison, Toyota alignera également le Gallois Elfyn Evans et le Japonais Takamoto Katsuta, qui remplacera Ogier au volant de la troisième Toyota d’usine lorsque celui-ci ne sera pas au départ, pour conserver son titre constructeur. En face, chez Hyundai, le Français Cyril Abiteboul, fraîchement arrivé à la tête de l’équipe du sud-coréenne, pourra notamment compter sur le Belge Thierry Neuville, troisième du championnat en 2022, et l’arrivée du Finlandais Esapekka Lappi, ancien de chez Toyota, pour tenir la dragée haute à sa rivale japonaise et ce, dès ce week-end. «Les équipages ont dressé un tableau clair de la nature délicate du Rallye Monte-Carlo et de ce qu’il faut faire pour y gagner, c’est évident qu’ils sont prêts à relever le défi», a assuré Abiteboul.