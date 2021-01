Ça faisait 30 ans que le comédien Rowan Atkinson se glissait dans la peau du célèbre gaffeur. Et cette fois ça y est, il en a sa claque. «Je n’éprouve plus de plaisir à jouer ce rôle. La responsabilité est trop grande. Je trouve ça stressant et épuisant, et j’ai hâte d’y mettre un terme», a déclaré le comédien de 66 ans à «Radio Times».