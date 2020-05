Football

Roy Hodgson pourra coacher Crystal Palace

En cas de reprise, le plus vieux coach de Premier League ne devra pas rester isolé selon le gouvernement.

Onzième de Premier League, Crystal Palace vit une saison confortable sous la houlette de l'incomparable Roy Hodgson (11e). Alors à 72 ans printemps, l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse aurait certainement vécu comme un crève-coeur de se voir exclu du protocole de reprise à cause des risques liés à son âge. Il vient d'être rassuré par Matt Hancock, lequel a assuré que l'assouplissement des mesures ne «s'accompagnera pas de restriction» liée à une classe d'âge.

Les plus de 70 ans non confinés

Pour le secrétaire d'Etat anglais à la santé, des règles spécifiques pour les plus de 70 ans seraient en effet «durs et trompeuses». Son directeur du NHS, Stephen Powis, a même abondé en insistant que «pas toutes les personnes de plus de 70 ans étaient vulnérables ou atteintes de maladies chroniques». Deux prises de positions politiques qui devraient permettre à Roy Hodgson d'encadrer la reprise du championnat de Premier League si elle venait à se concrétiser comme le souhaite la majorité des clubs.