«Roy Keane était très dur avec Ronaldo»

Ancien coéquipier de Roy Keane et Ronaldo à Manchester United, Eric Djemba-Djemba se souvient que l’Irlandais poussait sans cesse le jeune Portugais.

«Keane était très dur avec Ronaldo sur le terrain mais aussi à l’entraînement, car il voulait qu’il devienne encore meilleur, a expliqué l’ancien joueur camerounais au site BettingApps.com. Keane s’énervait contre Ronaldo et le poussait car il savait qu’il pouvait en faire encore plus et devenir le joueur actuel.»