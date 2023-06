Football: Royal Antwerp champion de Belgique au terme d’une dernière journée folle

C’est Genk qui a lancé les hostilités, avec l’ouverture du score juste avant la mi-temps. Un but qui a eu un effet immédiat sur l’Union Saint-Gilloise, qui trouve le chemin des filets dès le retour des vestiaires (46e). Une dizaine de minutes plus tard, Antwerp égalisent au score grâce à une réalisation de Gyrano Kerk (58e). Genk reprend pourtant l’avantage à la 75e sur un but de Bryan Heynen. Les Genkois n’avaient plus qu’à attendre un retournement de situation miraculeux dans l’autre match du soir.