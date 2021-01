Rock : Royal Blood s’est inspiré de la french touch

Le duo britannique publiera un album le 30 avril 2021. Il risque d’en surprendre plus d’un.

Royal Blood a annoncé mardi 26 janvier 2021 l’arrivée de «Typhoons», troisième album, le 30 avril 2021. Fait surprenant, le duo rock formé de Mike Kerr à la voix et à la basse et de Ben Thatcher à la batterie s’est inspiré de la musique électronique pour ce disque. Et notamment des cadors de la french touch Daft Punk, Justice et Cassius que les deux hommes adoraient écouter ado.