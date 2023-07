Royaume-Uni: 18 mois de prison pour avoir volé 200’000 œufs en chocolat

Il s’était fait la malle en tirant avec un tracteur une remorque chargée de 200’000 œufs en chocolat: pour ce casse peu habituel, un Britannique a été condamné jeudi à 18 mois de prison. Joby Pool, 32 ans, s’était introduit le 11 février dans un entrepôt de Telford, dans le centre de l’Angleterre à 19h30 locales. À l’aide d’un tracteur volé, il était reparti avec une remorque contenant des œufs en chocolat de la marque britannique Cadbury valant plus de 35’000 euros, dont près de 200’000 populaires «Creme Eggs» en chocolat remplis de crème sucrée.

Après son forfait, l’homme avait ensuite rejoint une autoroute voisine avant de se rendre à la police les mains en l’air, selon le récit des faits exposé devant la Shrewsbury Crown Court, où il était jugé. Il avait plaidé coupable de vols, dégradation matérielle et conduite sans assurance.

Il traversait une mauvaise passe, selon son avocate

Son avocate Debra White a insisté pendant l’audience sur les «remords sincères» exprimés par le prévenu qui a accepté «la pleine responsabilité» de ses actes. Elle a expliqué qu’il traversait une période difficile dans sa vie personnelle, l’ayant conduit à plonger dans la drogue et l’alcool, sans convaincre le juge Anthony Lowe.

Ce dernier a relevé que l’opération avait demandé «une planification importante» et s’est dit «assez convaincu» que d’autres personnes étaient impliquées. Au moment de son arrestation, la police locale s’était vantée sur Twitter d’avoir «sauvé Pâques» grâce à l’arrestation du cambrioleur. En plus de sa peine de prison, Joby Pool s’est vu retirer six points de son permis pour conduite sans assurance.