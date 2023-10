Royaume-Uni: Après un an, Rishi Sunak est à la peine

Après un an à Downing Street, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a bien peu de choses à célébrer, et les élections législatives prévues l’an prochain s’annoncent très difficiles pour son Parti conservateur.

«Il n’incarne pas vraiment d’autorité»

L’inflation a certes baissé, mais la croissance est minime

Depuis plus d’un an, le Parti travailliste affiche une avance à deux chiffres dans les sondages pour les législatives. Les efforts de Rishi Sunak pour reprendre la situation en main sont «loin d’être suffisants», abonde David Jeffery, maître de conférences en sciences politiques à l’Université de Liverpool.

En janvier, Rishi Sunak avait énoncé les cinq priorités de son mandat, dont celles de réduire de moitié l’inflation, relancer l’économie et empêcher les bateaux de migrants de traverser la Manche au départ de la France. Près d’un an plus tard, l’inflation a diminué mais reste à 6,7%, la croissance est minime et plus de 26’000 migrants ont débarqué sur les côtes anglaises depuis janvier 2023 – contre 46’000 l’an dernier.