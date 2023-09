Arbre vandalisé: un adolescent en garde à vue

Pourquoi? L’un des arbres les plus connus du Royaume-Uni, rendu célèbre par le film «Robin des Bois», a été abattu délibérément , victime d’un acte de «vandalisme», au grand désespoir des nombreux amoureux de cet érable majestueux deux fois centenaire.

Dans le film «Robin des Bois», sorti en 1991, on voyait Kevin Costner et Morgan Freeman marcher devant cet arbre impressionnant, qui faisait le bonheur des randonneurs dans le nord-est de l’Angleterre. C’était l’un des arbres les plus photographiés du Royaume-Uni.