BMW investit 600 millions pour électrifier ses Mini au Royaume-Uni

BMW a annoncé lundi un investissement de plus de 600 millions de livres (660 millions de francs) pour électrifier la production des Mini au Royaume-Uni. Cet investissement est «soutenu par le gouvernement britannique et contribuera à garantir des emplois dans l’usine de fabrication d’Oxford» mais aussi «dans l’usine de presse de carrosserie de Swindon», à 100 km à l’ouest de Londres, a annoncé l’entreprise dans un communiqué.

L’exécutif britannique a ainsi mis la main à la poche mais ne confirmait pas lundi le montant de la subvention accordée à BMW. Les médias britanniques la chiffraient à 75 millions de livres (plus de 83 millions de francs). L’annonce était accueillie à bras ouverts par le gouvernement, qui cherche depuis plusieurs mois à relancer les efforts dans l’industrie automobile électrique. Londres avait décroché en juillet un investissement de 4 milliards de livres (4,4 milliards de francs) du géant indien Tata dans une méga usine de batteries électriques.

«Nous avons dit très clairement que nous avions un plan pour le secteur automobile. Et ce plan produit des résultats», a fait valoir la ministre britannique du Commerce, Kemi Badenoch, sur Sky News lundi matin. Peu avant cette réaction, un communiqué du gouvernement voyait dans l’annonce un «vote de confiance» dans la stratégie du gouvernement dans l’industrie automobile.

«4000 emplois hautement qualifiés»

«L’investissement de BMW est un autre exemple éclatant de la manière dont le Royaume-Uni est le meilleur endroit pour fabriquer les voitures du futur», avait de son côté assuré le Premier ministre Rishi Sunak, cité dans le communiqué. L’investissement doit permettre d’assurer la pérennité de «4000 emplois hautement qualifiés» et de «renforcer la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques», ajoutait le communiqué du Ministère des entreprises et du commerce.

Si des modèles électriques de Mini seront aussi produits en Allemagne et en Chine, BMW assure qu’Oxford reste le cœur de la marque, où l’usine Mini a célébré cette année son 110e anniversaire. La Mini Electric est produite à Oxford depuis 2019 et la production de deux nouveaux modèles électrifiés – la Mini Cooper 3 portes et la Mini Aceman – débutera au Royaume-Uni en 2026.