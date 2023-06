Royaume-Uni: Boris Johnson se recycle en éditorialiste pour le «Daily Mail»

Boris Johnson publiera un éditorial tous les samedis dans les colonnes du «Daily Mail», et ce dès cette semaine.

Reconnu coupable d’avoir menti au Parlement

Une semaine après l’annonce de sa démission de son mandat de député et au lendemain d’un rapport parlementaire le reconnaissant coupable d’avoir menti au Parlement et l’accusant d’attaques contre la démocratie, le journal a affirmé en Une vendredi avoir recruté un mystérieux «nouvel éditorialiste érudit» dont les propos seront attendus «à Westminster et dans le monde entier».