Cara Delevingne aimerait désormais devenir réalisatrice

On connaissait Cara reine des podiums et actrice. Il faudra désormais également compter sur celle qui était en désintox fin 2022 en tant que réalisatrice. La Britannique de 31 ans a sorti, samedi 19 août 2023, un premier clip qu’elle a tourné: «Pretty Girls» pour la chanteuse américaine Reneé Rapp. Et visiblement cette expérience derrière la caméra lui a donné envie d’en faire d’autres.