Cinq morts, dont trois enfants, dans un incendie à Londres

La police a assuré qu’il était trop tôt pour déterminer la cause du sinistre. (Archives)

Cinq personnes appartenant vraisemblablement à la même famille, dont trois enfants, sont mortes dimanche, dans l’incendie d’une maison de l’ouest de Londres, ont annoncé la police et les pompiers lundi. Les secours ont été appelés dimanche soir vers 22 h 30 (23 h 30 en Suisse) à une maison située dans le quartier d’Hounslow. Les corps de cinq personnes ont été découverts à l’intérieur, au premier étage. Une sixième personne avait quitté la maison avant l’arrivée des secours, et une septième est portée disparue.

Alors que de nombreux feux d’artifice étaient tirés ce soir-là pour la fête hindoue de Diwali, la police a assuré qu’il était trop tôt pour déterminer la cause du sinistre. L’incendie a détruit le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison, avant d’être maîtrisé vers 1 h 25 du matin (2 h 25). Le chef de la brigade des pompiers de Londres, Andy Roe, a indiqué lundi que dix camions et environ 70 pompiers avaient été envoyés sur la propriété, une maison mitoyenne de taille moyenne.