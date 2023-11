Coups de canon, thé dansant et appel d’Harry pour les 75 ans de Charles III

Des coups de canon ont célébré mardi à Londres les 75 ans du roi Charles III, qui ne donne aucun signe de vouloir lever le pied et se montre très présent en public sur les causes qui lui sont chères comme l’environnement. Le souverain, qui aime donner l’image d’un travailleur acharné, marque ses trois quarts de siècle avec un agenda chargé, à l’instar de sa première année sur le trône marquée par des visites officielles en Allemagne, en France et au Kenya, ainsi que son couronnement en mai dernier.