Sidérurgie: dans les chiffres rouges, British Steel prévoit de biffer 2000 emplois

En février, le second producteur d’acier britannique avait déjà fait part de son intention de fermer ses fours à coke, et de supprimer jusqu’à 260 postes sur son site principal de Scunthorpe (nord-est du pays).

Le sidérurgiste British Steel, filiale du chinois Jingye, envisage 2000 suppressions de poste face à des pertes financières qui s’accumulent, affirme la presse britannique. Et ce, alors même que le groupe négocie avec Londres pour obtenir des centaines de millions de livres de subventions.

«Dans le cadre de notre trajectoire vers la neutralité carbone, il est prudent d’évaluer différents scénarios opérationnels (…) et nous continuons à évaluer nos options», a commenté un porte-parole de British Steel lundi, sans plus de détails.

Le syndicat GMB, pour sa part, a dit «ne pas accepter que des pertes d’emploi massives deviennent la manière de décarboner l’industrie de l’acier», dans une déclaration. «Il y a une myriade d’options disponibles et justes», d’autant que «les employés de British Steel ont subi plusieurs années turbulentes en acceptant des baisses ou gels des salaires», ajoute la porte-parole de GMB, Charlotte Brumpton-Childs.

Subventions pour décarboner la production d’acier

Selon la presse britannique, Jingye et British Steel sont en discussion pour des aides de 300 millions de livres de Downing Street visant à aider l’entreprise à produire de l’acier de manière moins polluante, et à pérenniser l’entreprise. Des porte-parole de Jingye joints par l’AFP n’ont pas fait de commentaire.

«Nos engagements envers le secteur de l’acier britannique sont clairs, y compris un ensemble d’aides importantes pour soutenir les économies d’énergie et de récents financements gouvernementaux pour permettre une production d’acier plus verte par Tata Steel à Port Talbot», a réagi un porte-parole du Ministère britannique de l’énergie. Ajoutant que le gouvernement «continue à travailler étroitement avec le secteur, y compris British Steel, pour (lui) assurer un avenir durable et compétitif au Royaume-Uni».