Royaume-Uni: Démission du ministre britannique de la Défense

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, qui a joué un rôle clef dans le soutien à l’Ukraine face à l’invasion russe et avait prévenu récemment vouloir quitter son poste, a formellement démissionné, a annoncé Downing Street, jeudi. Ben Wallace, 53 ans, avait indiqué pendant l’été son intention de se mettre en retrait de la vie politique, après neuf ans au gouvernement dont quatre à la Défense. «J’ai été élu député en 2005 et, après tant d’années, il est temps de m’investir dans les aspects de la vie que j’ai négligés et d’explorer de nouvelles opportunités», écrit-il dans sa lettre de démission publiée par les services du Premier ministre Rishi Sunak.