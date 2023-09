Émotion et polémique après des attaques de chiens au Royaume-Uni

Rishi Sunak, premier ministre britannique, a promis que cette race serait bannie d’ici la fin de l’année. X (ex-Twitter)

Une fillette grièvement blessée il y a quelques jours, puis la mort d’un homme: une série d’attaques de chiens attribuées à un croisement récent suscite l’émotion au Royaume-Uni, poussant vendredi le gouvernement à agir.

Dans un pays où les chiens sont adorés, cela fait des mois que l’inquiétude monte face à la multiplication de cas d’attaques parfois graves, concernant souvent des enfants. Sept décès sont désormais recensés depuis janvier, bien plus que la moyenne des dernières années. L’attention se porte sur les american bully XL, catégorie la plus massive de cette race créée récemment en croisant plusieurs molosses, depuis qu’une fille de 11 ans, Ana Paun, a été pourchassée et blessée au bras et à l’épaule à Birmingham, dans le centre de l’Angleterre. «J’ai eu peur alors j’ai commencé à courir», a-t-elle raconté à la BBC. Au bout de cinq secondes, «le chien m’a attrapée par la main et a commencé à me tirer».

Les images des faits ont largement circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux, renforçant l’émotion et suscitant le débat sur l’interdiction de l’american bully XL, actuellement non classé dangereux.

Un homme décédé après l’attaque de deux chiens

Jeudi, ce sont deux chiens incontrôlables qui se sont jetés sur un homme près d’une école dans le village de Stonnall, dans le centre de l’Angleterre, au moment de la sortie des classes. Malgré des soins sur place et dans l’ambulance, «il est devenu clair une fois à l’hôpital que rien ne pouvait être fait pour le sauver et il a été déclaré mort», ont indiqué vendredi les services ambulanciers des West Midlands.

Selon la police, deux chiens se sont jetés sur la victime à proximité de l’appartement de leur propriétaire. Il s’agit visiblement d’american bully XL, même si des analyses sont en cours pour le confirmer. Des passants ont tenté de retenir l’un des animaux, tandis que l’autre a été enfermé chez son maître. Les policiers ont empêché les élèves de l’école primaire de sortir de l’établissement.

Le propriétaire des chiens, âgé de 30 ans, a été arrêté. Initialement soupçonné de détention de chiens incontrôlables, il est désormais en garde à vue également pour homicide involontaire. Les animaux ont été abattus.

Effet confinement

Face à l’émotion croissante, le Premier ministre Rishi Sunak a ordonné vendredi que cette race soit interdite d’ici à la fin de l’année.

L’affaire suscite cependant un débat, certains vétérinaires estimant que c’est le dressage qui est en cause plus que la race elle-même. «Il ne s’agit clairement pas d’une poignée de chiens mal dressés, c’est une tendance dans leur comportement et cela ne peut plus continuer», a balayé M. Sunak.

L’inquiétude ne se limite pas à ce croisement récent. Une enquête récente de la BBC estimait que les attaques de chiens avaient augmenté de plus d’un tiers en Angleterre et au Pays de Galles depuis cinq ans (près de 22’000 l’an dernier). Le nombre de chiens de compagnie, lui, n’est en hausse que d’environ 15% sur cette période.