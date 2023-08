L'aviateur Grant Shapps nommé à la Défense

1 / 3 Le nouveau ministre britannique de la Défense Grant Shapps quitte le numéro 10 de Downing Street à Londres le 31 août 2023. AFP Le nouveau ministre britannique de la Défense Grant Shapps quitte le numéro 10 de Downing Street à Londres, le 31 août 2023. AFP Le nouveau ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, quitte le 10 Downing Street le 31 août 2023 à Londres, Angleterre. Getty Images

Avec Grant Shapps au poste clef de la Défense en plein conflit en Ukraine, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a choisi un soutien fidèle et expérimenté, avec une riche carrière ministérielle. Ce conservateur, qui fêtera ses 55 ans en septembre, s’était présenté pour succéder à Boris Johnson après sa démission l’été dernier, promettant pendant sa brève campagne pour Downing Street un gouvernement «sobre» ainsi que des baisses d’impôts. Mais il avait rapidement abandonné la course pour se rallier à Rishi Sunak. Ce dernier, alors défait face à Liz Truss, est finalement entré à Downing Street en octobre et l’avait alors nommé ministre des Entreprises et de l’Énergie. Il était devenu en février ministre de la Sécurité énergétique et de la Neutralité carbone.

Passionné d’aviation

Grant Shapps, qui avait voté contre le Brexit, passe pour un communicant efficace et un redoutable stratège politique. Sans expérience dans l’armée, sa tâche sera ardue pour succéder à la Défense à Ben Wallace, officier réserviste et plus long occupant du poste depuis Winston Churchill.

Élu député en 2005, il a fait ses premières armes au sein du gouvernement de l’ex-Premier ministre David Cameron en 2010, enchaînant ensuite les postes. En tant que ministre des Transports, un poste qu’il a occupé à partir de 2019, ce passionné d’aviation, lui-même pilote privé, avait adopté une ligne dure face aux syndicats qui ont multiplié les grèves après l’envolée des prix l’année dernière.

Pendant la pandémie de Covid-19, c’est lui qui annonçait les restrictions aux frontières. Il avait d’ailleurs été pris de court avec sa famille par sa propre mesure – l’annonce d’une quatorzaine à l’isolement – alors qu’il se trouvait en vacances en Espagne, en juillet 2020, provoquant les railleries d’une partie de la presse.

Leader dans l’âme

Écarté du gouvernement à l’arrivée de Liz Truss il y a un an, il y était rapidement revenu, nommé à l’Intérieur. Il y est resté six jours, jusqu’à la chute de la dirigeante remplacée par Rishi Sunak. Marié et père de trois enfants, il avait accueilli des réfugiés ukrainiens chez lui lorsque la Russie avait lancé son invasion. Originaire de l’Herfordshire, au nord de Londres, Grant Shapps a étudié la finance et avait créé à 21 ans une entreprise d’imprimerie qui a prospéré. En 2015, ses activités d’entrepreneur lui avaient valu de se retrouver au cœur d’un scandale lorsqu’il a dû admettre avoir poursuivi ses affaires dans le marketing sous un faux nom.

En 2017, il avait fait partie d’un groupe d’une trentaine de députés conservateurs qui s’était formé pour réclamer le départ de Theresa May, alors Première ministre britannique, réclamant l’élection d’un nouveau dirigeant à la tête des Tories. «Je pense (…) qu’il est grand temps de soulever le problème du leadership», avait-il déclaré en octobre 2017. Il avait de nouveau sorti les griffes l’année dernière lorsque le passage de Liz Truss à Downing Street avait tourné à la quasi-crise financière. Lors du congrès annuel des conservateurs début octobre, il avait prévenu que les députés du parti ne resteraient pas «sans rien faire» si les sondages restaient calamiteux.