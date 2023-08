Greenpeace recouvre une maison de Rishi Sunak de tissus «pétrole»

Greenpeace via REUTERS

Des militants de Greenpeace ont recouvert jeudi de draps «noir pétrole» une maison du Premier ministre britannique Rishi Sunak dans le nord de l’Angleterre pour protester contre la «frénésie» du gouvernement conservateur qui a promis de nouvelles licences pétrolières et gazières. Sur une photo publiée sur les réseaux sociaux de Greenpeace, on voit l’imposante maison recouverte de draps noirs avec quatre personnes sur le toit.

Greenpeace explique que le tissu «noir pétrole» permet de «souligner les conséquences dangereuses d’une nouvelle frénésie de forage.» La police locale a indiqué être sur place. Le Premier ministre Rishi Sunak, en vacances avec sa famille en Californie, a promis lundi des «centaines» de nouvelles licences d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières en mer du Nord.

Neutralité carbone en 2050

«Alors que les incendies de forêt et les inondations détruisent des maisons et des vies dans le monde entier, M. Sunak s’engage en faveur d’une expansion massive des forages pétroliers et gaziers», a-t-il ajouté, dénonçant le «cynisme inouï» du Premier ministre.