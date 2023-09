Harry Styles favori pour chanter la BO du prochain James Bond

Harry Styles rejoindra-t-il Paul McCartney, Tom Jones, Tina Turner, Shirley Bassey, Madonna ou, plus récemment, Adele, Sam Smith et Billie Eilish dans l’histoire des «James Bond»? C’est possible. D’après les bookmakers britanniques, le chanteur anglais, qui vient de boucler une tournée mondiale plébiscitée , pourrait interpréter la BO d’un des prochains volets des aventures de l’espion britannique, dont on ignore par qui il sera joué après le départ de Daniel Craig .

Selon le «Daily Mail», les parieurs anglais estiment qu’Harry Styles a une cote de 7 contre 1. Ed Sheeran arrive en deuxième place avec 8 contre 1 et Lewis Capaldi clot le podium avec 10 contre 1. «Le prochain «James Bond» est au centre de plus en plus de discussions. Il semble de plus en plus probable qu’Harry Styles, un des plus grands noms de la musique actuelle, soit la voix que nous entendrons dans le générique du prochain film», a affirmé William Kadjanyi, un analyste spécialisé en paris sportifs. Le fait qu’Ed Sheeran ait déjà participé à une BO, celle du «Hobbit» avec «I See Fire», pourrait en revanche faire pencher la balance du côté du folkeux au détriment du chanteur de One Direction.