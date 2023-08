Harry Styles va lancer une gamme de parfums érotiques

On ignore encore quand les parfums du chanteur seront mis sur le marché.

Harry Styles se diversifie. Après la musique et la comédie, le Britannique de 29 ans, qui vient de terminer une tournée mondiale triomphale, se lance dans la parfumerie. Et ne comptez pas sur lui pour faire les choses comme les autres. Sa gamme s’inspire des «relations intimes, des peaux contre peaux et des coups d’un soir».