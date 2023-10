Royaume-Uni: Il monte sur scène et asperge de paillettes le chef du Labour

L’arrivée mardi à la tribune de Liverpool (nord-ouest de l’Angleterre) du chef des travaillistes britanniques, Keir Starmer, bien placé pour devenir Premier ministre après les législatives attendues l’année prochaine , a été perturbée par l’irruption sur scène d’un manifestant. Ce dernier a crié «la vraie démocratie est menée par les citoyens» et jeté des paillettes, avant d’être rapidement exfiltré par le service de sécurité.

«S’il pense que ça ma dérange, c’est mal me connaître», a lancé le chef du parti travailliste, époussetant sa veste, qu’il ne gardera pas pour son discours. «Heureusement que c’était moi, parce que la robe de ma femme est vraiment belle», a-t-il également plaisanté. Le manifestant portait un t-shirt suggérant qu’il soit lié au groupe «People demand democracy», qui appelle à une réforme du système électoral.

Keir Starmer est critiqué par la frange gauche de son mouvement, réputée plus militante, pour avoir recentré son parti après avoir succédé au très à gauche Jeremy Corbyn. Il a ainsi pris ses distances avec les grèves organisées par les syndicats face à la crise du coût de la vie et a critiqué les actions «coup de poing» des organisations écologistes comme Just Stop Oil. Dans son discours au congrès du parti mardi, Keir Starmer a promis une «décennie de renouveau» après 13 ans de pouvoir conservateur.