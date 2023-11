Interruption des soins maintenant en vie la petite Indi Gregory

Les médecins ont arrêté le traitement maintenant en vie Indi Gregory, bébé britannique atteint d’une maladie incurable et au cœur d’une bataille entre ses parents et les soignants , a annoncé dimanche le groupe Christian Concern, qui soutient le couple.

Décision de justice

Les soins de la petite fille âgée de 8 mois, «ont été interrompus à la suite de la décision de la Cour d’appel vendredi», a indiqué le groupe chrétien dans un communiqué. Les parents de la petite Indi Gregory avaient engagé depuis des mois une bataille contre les médecins britanniques, qui recommandaient d’interrompre les soins gardant en vie leur bébé atteint d’une maladie mitochondriale incurable. Les médecins de l’hôpital de Nottingham où était soignée l’enfant affirmaient que la poursuite du traitement était vaine et douloureuse, ce à quoi s’opposaient Dean Gregory et Claire Staniforth.

Vendredi, lors d’une ultime audience, la justice a décidé que l’arrêt des soins devrait se faire dans un lieu médicalisé, et non au domicile des parents comme ceux-ci le souhaitaient. «Indi a été transférée de l’hôpital en ambulance avec une escorte de sécurité» dans un «hospice», selon Christian Concern, qui ajoute qu’elle «a cessé de respirer la nuit dernière, puis a recommencé (à respirer)».

Intervention de l’Italie

L’affaire avait pris une tournure diplomatique avec l’intervention directe de la Première ministre italienne Giorgia Meloni – dont le parti d’extrême droite promeut les valeurs familiales catholiques traditionnelles – pour accorder in extremis la nationalité italienne au bébé. Mais mercredi, un juge de la Haute Cour anglaise avait estimé que l’intervention de Rome ne changeait rien aux décisions précédentes.

Il n’existe aucun traitement contre les maladies mitochondriales, qui sont génétiques et empêchent les cellules du corps de produire de l’énergie. Samedi, le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, dont un hôpital avait proposé de continuer de soigner le bébé, a indiqué que le pape François soutenait «la famille de la petite Indi Gregory (...) et pri(ait) pour eux et pour elle».