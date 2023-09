Pékin rejette les accusations d’espionnage au Royaume-Uni

«La prétendue affirmation selon laquelle la Chine espionne le Royaume-Uni est totalement dénuée de fondement et la Chine la rejette fermement», a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’un briefing de presse régulier, lundi. Elle réagissait après l’annonce de l’arrestation à Edimbourg d’un homme soupçonné de recueillir des renseignements pour le compte de Pékin.«Nous demandons instamment à la partie britannique de cesser de diffuser de fausses informations et de mettre fin à ses manœuvres politiques antichinoises et à son dénigrement malveillant», a-t-elle ajouté. Un porte-parole de l’ambassade de Chine à Londres, interrogé sur ces allégations, les avait qualifiées dimanche de «farce politique».