Royaume-Uni : L'ado rescapé de la grotte en Thaïlande s'est suicidé

En 2018, le sort de Duangpetch Promthep, de ses onze coéquipiers et de son entraîneur avaient ému le monde entier.

Décédé à l’hôpital

Duangpetch Promthep, 17 ans, était devenu célèbre en Thaïlande car il était le capitaine de la jeune équipe de football des «Sangliers sauvages» qui était restée bloquée, à partir du 23 juin 2018 et pour certains jusqu’au 10 juillet, dans une des plus grandes grottes de Thaïlande .

Le jeune homme avait par la suite intégré la Brooke House College Football Academy, près de Leicester dans le centre de l’Angleterre. «Un rêve devenu réalité», avait-il écrit en août 2022 sur Instagram. Il avait été retrouvé inanimé dans l’établissement et était mort deux jours plus tard à l’hôpital, le 14 février. L’enquête de la justice britannique a conclu qu’il s’agissait d’un suicide, et estimé que celui-ci «ne pouvait pas avoir été anticipé ou empêché».