Le gouvernement britannique relève le salaire minimum horaire de 65 ct.

«Le travail doit payer et nous nous assurons que ce soit le cas», selon des extraits du discours que le ministre doit prononcer lundi, et qui ont été communiqués en amont par le parti. «C’est la façon dont le parti Conservateur améliore la vie des travailleurs», a-t-il ajouté. Actuellement le salaire minimum horaire est fixé à 10.42 livres (11 fr. 65). Il sera relevé à compter d’avril 2024 pour atteindre au moins onze livres sterling de l’heure (12 fr. 30).

«Cela mettrait plus d’argent dans les poches des gens»

Mais face à une inflation, certes en baisse mais qui reste la plus élevée du G7, à 6,7% sur un an en août, Jeremy Hunt résiste à la pression venue de ses propres rangs, dont l’ancienne Première ministre Liz Truss, pour baisser les impôts. «Ce gouvernement conservateur est déterminé à nous mettre sur la voie d’une baisse des impôts, dès que possible», mais «si nous faisions de fortes réductions de taxes maintenant, cela mettrait plus d’argent dans les poches des gens» et alimenterait l’inflation, a-t-il fait valoir lundi matin sur Sky News. Selon Jeremy Hunt, la réduction de l’inflation sera plus efficace pour au final augmenter le pouvoir d’achat des Britanniques.