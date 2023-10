Royaume-Uni: la race de chiens American Bully XL va être interdite

Le gouvernement britannique a annoncé mardi l’interdiction des chiens American Bully XL après une série d’attaques qui ont choqué au Royaume-Uni. Ces derniers mois, ces molosses ont été impliqués dans au moins cinq incidents, dont deux mortels et d’autres dont ont été victimes des jeunes enfants.

Ces canidés aux puissantes mâchoires, qui peuvent dépasser les 60 kilos et sont issus d’un croisement entre plusieurs molosses, ont gagné en popularité pendant la pandémie de Covid-19, qui a fait bondir le nombre d’adoptions chez les Britanniques.

Stérilisés, tenus en laisse et muselés en public

Selon les règles présentées par le Ministère de l’environnement, il sera illégal dès le 1er janvier 2024 de vendre, adopter ou abandonner un American Bully XL. Et dès le 1er février, il sera illégal d’en posséder un, à moins d’obtenir une exemption. Dans ce cas, les animaux devront être stérilisés, maintenus en laisse et muselés en public. Faute d’une telle autorisation, les propriétaires devront faire euthanasier leur chien par un vétérinaire, au risque de s’exposer à une amende et une saisie de l’animal.