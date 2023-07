Royaume-Uni: les taux des prêts immobiliers explosent, les proprios tremblent

Plus de 700’000 crédits doivent expirer au cours du seul second semestre 2023 au Royaume-Uni. Ils vont devoir être renouvelés, mais à un nouveau taux plus élevé.

Le taux a dépassé mardi un pic atteint en octobre après la tempête financière provoquée par l’éphémère gouvernement de Liz Truss, qui avait affolé les marchés avec un budget aux dépenses massives et non financées, faisant s’envoler les taux d’emprunts des bons du trésor et, par ricochet, des prêts hypothécaires.

L’inflation la plus élevée du G7

Près de 300 francs de plus par mois pour les nouveaux clients

Les taux vont encore monter

«Cela devrait aggraver la situation des titulaires de prêts immobiliers, d’autant plus que 700’000 crédits doivent expirer au cours du seul second semestre 2023», prévoit Matthew Ryan, analyste chez Ebury. Selon lui, «les taux hypothécaires plus élevés contribueront à une activité économique plus faible au début de 2024», et l’économie britannique pourrait bien entrer en récession au premier semestre de l’an prochain.