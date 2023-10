Royaume-Uni: Londres gagnée par l’inquiétude des punaises de lit

«C’est une véritable source de préoccupation. Les gens s’inquiètent que ces punaises à Paris ne posent problème à Londres», a déclaré Sadiq Khan au site internet PoliticsJoe. Avec l’opérateur des transports londoniens TfL (Transports for London), «nous prenons des mesures pour faire en sorte que nous n’ayons pas ces problèmes à Londres, en relation avec le nettoyage régulier du Tube (le métro) et de nos bus», a ajouté le maire travailliste de la capitale britannique.

«TfL a l’un des meilleurs régimes pour nettoyer nos équipements la nuit», a-t-il voulu rassurer, et «nous parlons avec nos amis parisiens pour voir si l’on peut tirer des leçons». «Pour un certain de nombre de raisons, on ne pense pas que ce problème surviendra à Londres», a-t-il ajouté, tout en écartant tout excès de confiance de la part de TfL. Il a en outre indiqué avoir évoqué le sujet avec Eurostar qui, selon un récent communiqué de la compagnie ferroviaire transmanche, a lancé une «campagne de détection préventive» et a assuré ne pas avoir observé d’augmentation des punaises de lit à bord de ses trains.