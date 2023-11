Malgré un revers, Londres tient à envoyer des migrants au Rwanda

Infligeant un sévère camouflet au Premier ministre britannique, les magistrats de la plus haute juridiction britannique ont rejeté à l’unanimité le recours du ministère de l’Intérieur et confirmé la conclusion de la Cour d’appel sur l’illégalité de cette mesure, car le Rwanda ne peut être considéré comme un pays tiers sûr.

Applaudie par les associations de défense des droits humains et le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies, cette décision se fonde sur des raisons légales et aucunement politiques, a insisté le président de la Cour suprême, Robert Reed.

Rishi Sunak a déjà promis un «nouveau traité»

Devant les députés, Rishi Sunak, qui avait promis d'«arrêter les bateaux» de migrants sur la Manche – ils sont plus de 27’000 à avoir effectué la traversée depuis le début de l’année, après un record de 45’000 en 2022 – a indiqué que son gouvernement travaillait déjà à un «nouveau traité» avec Kigali. «S’il apparaît clairement que nos cadres juridiques nationaux ou nos conventions internationales continuent de nous entraver, je suis prêt à modifier nos lois et à réexaminer ces relations internationales», a-t-il ajouté.

Rishi Sunak et le président rwandais Paul Kagame ont «réitéré leur ferme engagement à faire fonctionner» leur «partenariat en matière d’immigration et ont convenu de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que cette politique soit solide et légale», selon Downing Street. Le gouvernement rwandais a dit «contester la décision selon laquelle le Rwanda n’est pas un pays tiers sûr pour les demandeurs d’asile et les réfugiés».