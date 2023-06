Plus de 10’000 traversées illégales de la Manche depuis le début de l'année

Reparties à la hausse

Ce chiffre reste toutefois inférieur à celui observé à la même époque l’an dernier. Mais après plusieurs semaines de conditions météo défavorables, les traversées sont nettement reparties à la hausse ces derniers jours grâce à un temps plus clément, avec plus de 2500 personnes arrivées sur les côtes britanniques entre le 10 et le 17 juin. Sur l’ensemble de l’année 2022, plus de 45’000 traversées avaient été enregistrées, un record.