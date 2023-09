Kelsey Parker évoque la mort de son mari Tom Parker de The Wanted

Kelsey Parker avait personnellement annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux le mercredi 30 mars 2022. «C’est le cœur lourd que je vous apprends la mort de Tom, un peu plus tôt dans la journée. Il est parti serein, entouré de sa famille et de ses proches», avait-elle écrit. L’Anglaise, qui sortira le livre «With And Without You» («Avec et sans toi», en français) le 28 septembre 2023, a raconté à «OK!» comment elle avait vécu les derniers instants de son mari, depuis 2018, et père de ses deux enfants Aurelia, 4 ans, et Bodhi, 2 ans. Elle en garde de bons souvenirs. «C’était magique. Il n’est pas mort dans la douleur. C’était comme si son âme était prête à le quitter et à aller ailleurs. C’était si spécial à regarder. Ce n’était pas comme s’il se débattait ou quoi que ce soit du genre. Il avait l’air incroyablement paisible», a-t-elle confié.