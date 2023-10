Royaume-Uni: prison à vie pour un policier qui forçait des mineures à lui envoyer des sexpics

«Il m’a fait chanter en me menaçant moi et ma famille»

«Je pensais que je parlais à un très gentil garçon qui m’aimait bien, et me faisait me sentir bien», a témoigné l’une des jeunes filles. «Je lui ai dit que je ne voulais plus envoyer d’images, et il m’a fait chanter en me menaçant moi et ma famille», «J’étais terrifiée», a-t-elle rapporté.