Ligne à grande vitesse amputée d’un tronçon au Royaume-Uni

De meilleures liaisons

«Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de meilleures liaisons de transport dans le Nord» et cela «sera notre priorité» a martelé M. Sunak lors d’un discours au congrès annuel du parti conservateur. Pour justifier sa décision, le Premier ministre a affirmé qu’«HS2 est l’exemple ultime du vieux consensus» et «le résultat est un projet dont le coût a plus que doublé et a souffert de retards répétés».