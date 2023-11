Royaume-Uni: un couple enterré par erreur l’un sur l’autre

À la mort de l’épouse l’été dernier, l’employé chargé de creuser sa tombe n’a pas respecté les instructions de ses responsables et a œuvré au mauvais endroit. «Malheureusement, il a creusé par-dessus la tombe du mari et l’a enterrée là», explique au «Daily Mail» Simon Barkham, président du conseil paroissial. «La tombe ouverte n’était pas celle qui aurait dû l’être et il y a donc eu une double inhumation. Celle qui aurait dû être ouverte est vide et la famille n’en a plus besoin», ajoute-t-il. Pour ne rien arranger, l’employé s’est débarrassé de la terre à l’arrière du cimetière au lieu de le faire à l’endroit prévu à cet effet.