Royaume-Uni: Un député suspendu pour intimidation et inconduite sexuelle

Le député britannique conservateur Peter Bone a été suspendu mercredi de la Chambre des communes pour six semaines après avoir été reconnu coupable d’intimidation et d’inconduite sexuelle auprès d’un ancien assistant parlementaire.

Peter Bone, qui siégeait avec les conservateurs, a «commis de nombreux actes d’intimidation et un acte d’inconduite sexuelle» contre son ancien assistant parlementaire en 2012 et 2013, a estimé le groupe d’experts indépendants du Parlement dans un rapport publié début octobre. L’élu de 70 ans, exclu de son groupe parlementaire la semaine dernière, a dénoncé des allégations «fausses» et «sans fondement».